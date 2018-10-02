Под Волгоградом маршрутка из Урюпинска попала в ДТП

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-02T17:42:18+03:00

Женщина, сидевшая на заднем сиденье "Лады", погибла на месте ДТП Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В результате столкновения микроавтобуса и легковушки есть погибшие

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Сотрудники дорожно-патрульной службы выясняют обстоятельства смертельной аварии, произошедшей днем вторника, 2 октября, на трассе Москва – Волгоград. ДТП произошло во Фроловском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в аварии участвовала «Лада» пятой модели с номерами Рязанской области и микроавтобус Mercedes, сообщением «Волгоград - Урюпинск». По предварительной информации, на 821-м километре дороги во Фроловском районе водитель «пятерки» решил развернуться, а водитель рейсовой маршрутки слишком поздно заметил стоящую в полосе «Ладу».

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадалиФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В результате аварии 66-летняя пассажирка «пятерки» погибла на месте, 43-летний водитель «Жигулей» и еще один его пассажир с различными травмами доставлены в ближайшую больницу. Пострадавших среди пассажиров микроавтобуса нет. Предполагаемый виновник ДТП также не пострадал.