Наркоторговец из Урюпинска получил 11 лет колонии за продажу килограмма героина

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-02T17:18:18+03:00

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Новониколаевский районный суд Волгоградской области вынес приговор 43-летнему жителю Урюпинска Владимиру Балышу. Мужчина подозревается в незаконной торговле наркотиками.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в январе мужчина через интернет получил сообщение о том, что в Москве, в тайнике, лежит партия наркотиков. 110 граммов героина обвиняемый перевез в Нижний Новгород и стал ждать указаний куратора. Однако от него не было никаких известий. Тогда Балыш оборудовал тайник в опоре линии электропередач, написал об этом куратору и уехал в Волгоград.

Спустя месяц он снова получил сообщение о том, что в Москве его ждет 800 граммов героина, расфасованных в 424 пакетика. Наркотики на такси мужчина пытался провезти в Урюпинск, чтобы продать в Борисоглебске Воронежской области и Урюпинске. На трассе Новониколаевский – Нехаево такси, в котором ехал наркодилер, остановили полицейские. Они же обнаружили в багажнике машины наркотики.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. По приговору суда мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован сторонами, а уголовное дело в отношении координатора находится в стадии следствия.