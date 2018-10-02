2018-10-02T17:16:14+03:00
Общество

В Волгоградской области повысили стоимость трудового патента для мигрантов

А муниципалитеты в 2019-м получат с предпринимателей дополнительно 228 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 2 октября, депутаты Волгоградской областной думы приняли ряд решений, которые позволят получить дополнительные средства в казну. Например, в 2019 году в бюджетах муниципалитетов будет оставаться 5% от налога, который платят предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения. А это дополнительно 228 миллионов рублей, которые они могут направить на развитие своих территорий.

Таким образом, у муниципальных властей появится стимул собирать больше соответствующего налога, чтобы получать больше денег в казну.

- В Волгоградской области уже успешно работает механизм мотивации муниципалитетов по увеличению собираемости подоходного налога. В первой половине 2018-го в качестве поощрения между местными бюджетами уже распределили 146 миллионов рублей. Дополнительные ресурсы позволяют повышать уровень жизни людей в городских и сельских поселениях, - отметил председатель комитета областной Думы по бюджету и налогам Илья Кошкарёв.

Кроме того, депутаты сегодня приняли решение поднять стоимость ежемесячного трудового патента для мигрантов, работающих в Волгоградской области. С 2019 года он будет стоить 3 565 рублей (на 449 рублей больше, чем в 2018-м).

- У нас в сельском хозяйстве и строительной отрасли дефицит неквалифицированной рабочей силы. И мигранты его частично покрывают. Так что принято гибкое решение в этом плане, - отметил Кошкарев.

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