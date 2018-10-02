Новую котельную на севере Волгограда готовят к пробному пуску

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-02T17:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Концессии теплоснабжения» готовятся к пусконаладочным работам на блочно-модульной котельной. От нее тепло пойдет в дома поселка Металлургов Краснооктябрьского района Волгограда.

Как рассказали в пресс-службе компании, современная блочно-модульная котельная появилась взамен ведомственной, на работу которой была масса жалоб и нареканий. К примеру, прошлой зимой добиться подачи тепла ни в чем не повинным горожанам удалось лишь с привлечением правоохранительных органов.

В отопительном сезоне 2018-2019 годов около 300 жителей поселка впервые получат стабильное теплоснабжение. Сейчас на котельной специалисты «Концессий теплоснабжения» завершили монтаж всего оборудования, в том числе котлов, насосов и теплообменников, установили шкафы управления и систему химводоподготовки. Уже готова и новая магистраль от котельной до потребителей. Ее протяженность 438 метров в однотрубном исчислении. Дело осталось за малым – провести пусконаладочные работы и закончить благоустройство прилегающей территории.