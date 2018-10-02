Миллиард: столько нарушители ПДД отдадут на дороги Волгоградской области

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-02T16:43:44+03:00

Теперь все штрафы, собранные с нерадивых автомобилистов в Волгоградской области, пойдут на ремонт дорог.

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С 1 января 2019-го все штрафы за нарушения ПДД, которые фиксируют на дорогах Волгоградской области, будут поступать в региональный дорожный фонд. Сегодня соответствующие поправки приняты на заседании областной думы. До конца 2018-го с нарушителей планируют собрать более миллиарда рублей.

И это в два раза больше, чем собрали штрафов в 2017-м. Об этом на заседании облдумы сообщил председатель комитета Волгоградской областной Думы по бюджету и налогам Илья Кошкарёв. Пояснив, что увеличение поступлений связано исключительно в установкой в регионе новых комплексов фотовидеофиксации нарушений. При этом, как уверяет депутат, число ДТП на волгоградских дорогах сократилось на 30%.

Таким образом, после принятия сегодняшних поправок, дорожный фонд Волгоградской области уже в ближайшей перспективе получит дополнительно миллиард рублей.

Теперь депутатам предстоит решить, в каких пропорциях эти дополнительные средства будут распределяться по муниципалитетам.