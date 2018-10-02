2018-10-02T16:31:59+03:00
Общество

Волжанин, в упор расстрелявший оппонента за музыку, арестован на два месяца

Такое решение вынес Волжский городской суд
Сергей ВИКТОРОВ
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Подозреваемый в убийстве волжанина арестован на два месяцаПодозреваемый в убийстве волжанина арестован на два месяцаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Волжский городской суд во вторник, 2 октября, арестовал на два месяца Виталия Бельченко. Под стражей мужчина, обвиняемый в убийстве, пробудет как минимум до 1 декабря.

В Волжском городском суде завершилось заседание по избранию меры пресечения Виталию Бельченко. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве – он хладнокровно расстрелял в упор оппонента только за то, что погибший, якобы, громко слушал музыку.

Трагедия произошла рано утром 30 сентября. Во всех ее перипетиях еще предстоит разобраться следствию. Известно только, что один подогретый алкоголем волжанин решил вступиться за поруганную честь супруги – именно она начала скандал, якобы, из-за громкой музыки. Для большей уверенности немаленьких габаритов мужчина взял с собой травматический пистолет и не долго думая дважды выстрелил в оппонента. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, а подозреваемого через несколько часов задержали на квартире у матери.

Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте, однако суд все же отправил мужчину за решетку на ближайшие два месяца.

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