Турфирму заставили вернуть волгоградке деньги за путевку в Турцию

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-02T16:19:44+03:00

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Волгоградка, благодаря поддержке регионального Роспотребнадзора, добилась того, что турфирма вернет ей всю стоимость путевки в Турцию, по которой она так и не поехала. Судебные разбирательства длились больше года и дошли до Девятого Арбитражного апелляционного суда, который и поставил точку в этом деле. Туроператор ООО «Кредит Тур» вернет женщине все деньги до копейки.

Началось все в июле 2017-го, когда волгоградка купила в «Кредит Тур» путевку в Турцию. Заплатила за нее более 80 тысяч рублей. Но в августе на сайте Ростуризма опубликовали предупреждение об угрозе безопасности здоровья туристов находящихся в Турецкой Республике. И волгоградка решила не рисковать, заявив в турфирме о расторжении договора. Однако женщине вернули не всю сумму, а только 59 тысяч рублей.

Тогда пострадавшая обратилась за помощью в Роспотребнадзор, который оштрафовал туроператора и постановил выплатить оставшуюся сумму волгоградке. «Кредит Тур» обжаловал это решение в арбитраже Москвы. Но и там согласились с доводами ведомства. После и Девятый Арбитражный апелляционный суд постановил оставить решения суда первой инстанции в силе и вернуть волгоградке 21 тысячу рублей.