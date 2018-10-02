Волгоградцы приняли ремонт контактной сети троллейбуса за ее демонтаж

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-02T17:50:09+03:00

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Представители волгоградских СМИ внезапно снова обратились к теме троллейбуса №18, связывавшего Кировский и Советский районы Волгограда. Поводом для этого стали какие-то работы на контактной сети, которые приняли за демонтаж проводов. Однако в МУП «Метроэлектротранс» категорически опровергли эти слухи, заявив, что демонтаж контактной сети троллейбуса в обозримом будущем не входит в планы предприятия:

-Мы наоборот поддерживаем провода в рабочем состоянии, - прокомментировали «КП-Волгоград» на предприятии. – Более того, чтобы отпугнуть от них любителей цветного металла, провода по-прежнему находятся под напряжением, а наши сотрудники регулярно объезжают троллейбусный маршрут и смотрят за сохранностью проводов. То же, что волгоградцы приняли за демонтаж, ни что иное, как ликвидация последствий ДТП, произошедшего в конце сентября – грузовой автомобиль врезался в опору контактной сети, в результате чего провода слегка провисли. Энергетики вернули опору на прежнее место, для этого пришлось на некоторое время отсоединить от нее провода. Сейчас все восстановлено, и ни о каком демонтаже контактной сети речи не идет.