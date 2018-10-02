2018-10-02T14:36:13+03:00
Общество

В Волгограде со стоянки «увели» гидроцикл на прицепе

Преступление совершено в ночь на вторник, 2 октября
Сергей ВИКТОРОВ
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В Волгограде сотрудники правоохранительных органов ищут дерзкого похитителя гидроцикла. Водный мотоцикл похитили вместе с автоприцепом для его транспортировки.

Как сообщает «КП-Волгоград», злоумышленнику хватило всего 15 минут для того, чтобы снять секцию забора из сетки-рабицы, которым была ограждена автостоянка на улице 8-й Воздушной армии, и выкатить автоприцеп с гидроциклом, затем прицепить его за автомобиль и увезти в неизвестном направлении.

Известно, что территория стоянки не была оборудована системами видеонаблюдения и охранялась всего лишь одним сторожем и шлагбаумом, перекрывающим единственный въезд на парковку. Общая сумма ущерба, причиненного владельцу водной и автомобильной техники – 730 тысяч рублей.

Гидроцикл и прицеп для его перевозки объявлены в розыск. Также полиция ищет злоумышленников, причастных к этому дерзкому похищению.

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