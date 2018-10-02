В Волгограде площадь Чекистов затопило водой из поврежденного водовода

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-02T14:28:19+03:00

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Клумбы на площади Чекистов оказались залиты водой из порванного водовода. Пешеходам приходится обходить лужи на тротуаре по бордюрам.

Как сообщает «КП-Волгоград», порыв на сетях произошел днем вторника, 2 октября. В ООО «Концессии водоснабжения» уточнили, что порыв произошел на их магистрали небольшого диаметра. Сейчас там уже работают аварийные бригады компании. Им предстоит откачать воду из колодца, где проходит поврежденная труба, затем рабочие найдут место порыва и ликвидируют его.

Добавим, что на время откачки воды из колодца пешеходам, идущим по площади Чекистов, предстоит форсировать неглубокие водные преграды в виде луж на пешеходной части улиц Рабоче-Крестьянской и Калинина. Вода по тротуарам стекает на проезжую часть и исчезает в колодцах ливневой канализации. Ожидается, что коммунальщики устранят течь на водоводе в ближайшее время. Газон на площади Чекистов от воздействия водопроводной воды не пострадал.