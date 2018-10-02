В Волгограде чиновнику Роспотребнадзора грозит 12 лет за взятки

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-02T13:59:04+03:00

Эксперт получил 30 тысяч рублей от владельца кафе в Дубовском районе

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Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда отправила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Роспотребнадзора по Волгоградской области. Специалист-эксперт обвиняется в получении взятки за незаконное бездействие.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, весной 2018 года сотрудник санитарного ведомства потребовал от владельца кафе из Дубовского района 30 тысяч рублей. Взамен обещал не проводить проверку заведения, а в случае отказа передать деньги грозил закрыть кафе.

Бизнесмен согласился, но обратился в полицию. Дальнейшие встречи и переговоры велись уже под контролем оперативников. 25 мая при передаче денег в одном из кафе Тракторозаводского района эксперта задержали.

Расследованием уголовного дела занимались следователи Тракторозаводского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области. Оперативное сопровождение вели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду.

Свою вину обвиняемый не признает. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.