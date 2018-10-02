Волгоградский губернатор и начальник ПривЖД подписали соглашение

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-02T13:57:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На вокзале Волгоград-1 во вторник, 2 октября, было шумно. Здесь в честь 15-летия РЖД устроили динамическую выставку железнодорожной техники. Посмотрели на паровозы, тепловозы и новые локомотивы вместе со школьниками и пассажирами прибывающих поездов губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. После отправились в технопарк «Кванториум», который начал работать на базе детской железной дороги. Бочаров и Альмеев подписали соглашение о взаимодействии и обсудили дальнейшее сотрудничество и крупные проекты развития.

В Волгограде показали эволюцию железнодорожной техники.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы заинтересованы в том, чтобы восполнить часть потерянного железной дорогой грузопотока, - заявил губернатор. - Нужно сохранить автодороги, которые мы приводим в порядок, от воздействия перегруженного автотранспорта.

Волгоградцев пустили посмотреть паровозы и тепловозы изнутри.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На станции Максима Горького сейчас реализуют крупный проект, который, по словам губернатора, даст толчок экономике области. Пустили электричку в аэропорт. Завершается реконструкция ж/д вокзала. Область также выполняет свои обязательства.

Прокомментировал губернатор Бочаров и разговоры о своей скорой отставке.