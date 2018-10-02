2018-10-02T13:31:53+03:00
Общество

В Волгограде прокуратура запретила продавать вейпы детям

Закон о запрете продаже несовершеннолетним электронных сигарет вступил в силу с 7 октября
Сергей ВИКТОРОВ
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Вейпы - детям не игрушкиВейпы - детям не игрушкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Волгоградская областная дума приняла изменения в региональный закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области». Согласно новому тексту документа, несовершеннолетние волгоградцы теперь не смогут даже зайти в помещение, где продают электронные сигареты.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, предприниматели и бизнесмены, продающие электронные сигареты, жидкости и запасные части к ним обязаны вешать в своих магазинах предупреждение о том, что лицам до 18 лет находиться на территории магазина запрещено. В случае, если продавец обнаружит в магазине ребенка, он обязан вывести его в безопасное место и держать там до прибытия родителей или полицейских. В противном случае предпринимателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Закон уже подписан губернатором Волгоградской области и вступит в силу 7 октября 2018 года.

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