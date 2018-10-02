Волгоградцам рассказали, где можно будет оплатить коммуналку без комиссии

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-02T12:24:55+03:00

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С 1 октября 2018 года большинство платежных агентов начали взимать комиссию с плательщика, который будет вносить плату за услуги ЖКХ. Надбавка будет рассчитываться исходя из тарифов агента.

Однако останутся точки, где коммунальные платежи можно будет сделать без переплат.

Как сообщило на своем сайте АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК", перечислить средства за пользование ресурсами без комиссии можно на сайте ivc34.ru, при использовании сервиса "Личный кабинет" по ссылке lk.ivc34.ru или при оплате через мобильное приложение.

В пресс-службе Волгоградского отделения ПАО Сбербанк отметили, что при оплате услуг ЖКХ в Сбербанке комиссия по-прежнему взиматься не будет. Оплатить коммуналку без переплат волгоградцы смогут во всех офисах Сбербанка по обслуживанию частных лиц, в устройствах самообслуживания, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также при помощи услуги Автоплатеж.

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