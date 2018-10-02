В Волгограде трезвый водитель иномарки въехал в «Ладу» с пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-02T10:54:03+03:00

По предварительным данным, виновником аварии оказался трезвый водитель, въехавший в машину с пьяным Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя, в результате которого пострадал один человек, произошло утром понедельника, 1 октября, в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о столкновении двух легковушек поступило в ГИБДД в 6:10. По предварительной информации, 34-летний водитель Kia Soul напротив дома №95 по улице Удмуртской при встречном разъезде выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2114.

Казалось бы, банальное столкновение, но, как выяснили полицейские, водитель «Лады» сел за руль поддатым. В результате аварии его 29-летний пассажир с различными травмами доставлен в больницу. Водители не пострадали, однако на мужчину, сидевшего за рулем «Лады», составили протокол за езду в нетрезвом состоянии. Мужчину ждет крупный штраф и лишение «прав».