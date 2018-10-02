2018-10-02T13:16:49+03:00
Общество

Андрей Бочаров: Если я соберусь в отставку, то обязательно об этом сообщу

Слухи об уходе губернатора Волгоградской области появились накануне [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАСергей ВИКТОРОВ
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Андрей Бочаров пообещал обязательно заявить о своей отставке, как только соберется уходить. Фото: администрации Волгоградской областиАндрей Бочаров пообещал обязательно заявить о своей отставке, как только соберется уходить. Фото: администрации Волгоградской области
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с улыбкой прокомментировал слухи о скорой отставке с поста руководителя региона. Вопрос об этом журналисты задали лично губернатору:

"Все когда-нибудь куда-нибудь уходят. Я могу обещать только одно, что когда я приму решение, я обязательно сообщу об этом публично", - ответил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров журналистам.

Напомним, информация о скорой отставке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова появилась в некоторых региональных СМИ в понедельник, 1 октября. Авторы публикаций, ссылаясь на собственные источники в администрации президента, называли даже точные даты, когда губернатор Волгоградской области покинет свой пост. Вместе с тем, пресс-служба администрации региона категорически опровергала все слухи о скорой отставке, уверяя, что на ближайшую неделю график губернатора полностью расписан.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров о своей отставке.

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