В Волгограде половина пешеходных переходов у школ опасна для жизни

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-02T10:31:35+03:00

Каждый второй пешеходный переход у школы опасен Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Власти при этом отчитались о полном соответствии переходов всем нормативным документам

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Сотрудники ГИБДД Волгоградской области бьют тревогу: каждый второй пешеходный переход, расположенный у школ региона, опасен для пешеходов. Полицейские уже потребовали от чиновников устранить все выявленные нарушения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 30 августа по инициативе дорожных полицейских прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главный вопрос совещания – состояние подъездных путей к школам и их соответствие нормам безопасности. Чиновники заверили полицейских, что все хорошо, и переходы у школ соответствуют всем нормам и требованиям.

Но полицейские не поверили чиновникам, и сами проверили подъезды к школам. Результаты шокировали. На подъездах к каждой второй школе сотрудники полиции обнаружили дефекты асфальта, отсутствие или неправильную установку дорожных знаков и разметки, отсутствие «лежачих полицейских», пешеходных ограждений, освещения тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, у наземных пешеходных переходов близ школ нет светофоров, а установленные дорожные знаки не соответствуют требованиям Государственного стандарта.

Перейти по этому переходу будет сложно даже взрослому человекуФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У 106 школ нет тротуаров или пешеходных дорожек, 143 образовательных учреждения лишены искусственных неровностей в местах их необходимой установки. Еще 157 подъездов к школам не оборудованы светофорами, а к 257 образовательным учреждениям приходится подъезжать по ухабам и выбоинам. А школы, расположенные в частном секторе, начисто лишены нормальных подъездных путей и тротуаров, не говоря уж о таких благах цивилизации, как освещение и дорожные знаки.

Чиновники и владельцы дорог сетуют на недостаточное финансирование. Именно отсутствие средств не позволяет выполнить все требования безопасности. А ГИБДД в свою очередь потребовала разработать адресные программы и планы по обустройству пешеходных переходов.