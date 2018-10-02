В Волгограде задержали двух драг-дилеров из Таджикистана
Двое граждан Таджикистана оказались под арестом за незаконную торговлю наркотиками. Подозреваемые специально приехали в Волгоград, чтбоы работать "закладчиками".
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 29-летний таджик и его 30-летний знакомый специально приехали в Волгоград работать курьерами по закладке наркотиков. Они сняли квартиру в городе и начали делать закладки в нескольких районах областного центра. Но их "бизнес" продолжался очень недолго - вскоре их задержали сотрудники отедал по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе обыска в карманах задержанных и в их квартире полицейские обнаружили более 220 граммов героина, расфасованных в 150 пакетиков, и несколько сотовых телефонов, в которых была информация о тайниках-закладках.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых арестованы, им грозит до 20 лет колонии.