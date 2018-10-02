2018-10-02T09:42:23+03:00
Общество

В Волгоградской области сгорели две «Волги», «Лада» и иномарка

Машины горели в Жирновском, Среднеахтубинском, Ольховском и Дзержинском районах
Сергей ВИКТОРОВ
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За сутки сгорели сразу четыре автомобиляЗа сутки сгорели сразу четыре автомобиляФото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Сразу четыре автовладельца за минувшие сутки потеряли в огне своих железных коней. Автомобили горели из-за технических неисправностей и неосторожности.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый пожар произошел в 7:30 в Жирновском районе. На трассе Жирновск – Линево горели моторный отсек и торпеда автомобиля ГАЗ-3110. Пожарные расчеты 64-й пожарно-спасательной части потушили машину в 7:43. Погибших и пострадавших нет, причина пожара – короткое замыкание проводки под капотом.

Еще одна «Волга» сгорела в 14:08 в Среднеахтубинском районе. В рабочем поселке Средняя Ахтуба на улице Строителей горел моторный отсек десятилетней «Волги». Расчеты 19-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 14:30. Возгорание, к счастью, обошлось без человеческих жертв, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Третий автомобиль загорелся в ночь на вторник, 2 октября, в селе Ольховка. На улице Аэродромной вспыхнула «Лада» 15-й модели. Автомобиль потушили в считанные минуты, причиной пожара стало короткое замыкание в бортовой электросети.

Четвертая автомашина загорелась во вторник, 2 октября, в 5 утра на улице Восточно-Казахстанской. В автомобиле Chery загорелся салон. Иномарку потушили всего за восемь минут. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание.

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