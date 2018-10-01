2018-10-01T23:35:32+03:00
Происшествия

В Астрахани терпит бедствие судно из Ирана

Судно село на мель в судоходном канале
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Первого октября примерно в семь часов вечера по местному времени в экстренные службы Астрахани поступил сигнал «SOS!» от иранского теплохода. Судно двигалось по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу и село на мель. ЧП произошло на 153-м километре канала. Известно, что теплоход «Ваха-3» направлялся из Ирана (города Ноушехр) в Астрахань.

- На момент происшествия на теплоходе находится пятнадцать человек. У них имеется запас еды на десять суток. Пострадавших нет. Груз на судне отсутствует. Пробоин нет, утечки нефтепродуктов тоже нет, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.

Как рассказали астраханские спасатели, капитан и команда иранского судна предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Решается вопрос на привлечение буксира.

Напомним, что буквально пару месяцев назад в этом же Волго-Каспийском канале на мель сел теплоход «Тюлень-10», и подобные ЧП в последнее время участились.

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