Волгоградка отправилась на шоу за мужем миллионером

1 Окт. 22:55 2018-10-01T22:55:29+03:00

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Четырнадцать красавиц, отобранных с разных уголков России, решили побороться за сердце миллионера. Причем они даже не знают, кто этот бочаг, но уже готовы на все ради его любви. Среди них оказалась и волгоградка Екатерина Жменя. Она стала участницей реалити-шоу «Миллионер на выданье», второй сезон которого стартовал на канале «Ю».

О Екатерине известно, что ей 33 года, и она работает начальником технического отдела в торгово-производственной компании.

- Муж должен полностью заботиться о жене, уделять внимание, а она – платить 100% верностью и преданностью. И этими энергиями они обмениваются с помощью секса, - считает Катя.

Вместе с конкурентками она поселилась роскошном загородном особняке потенциального мужа, и готова вступить в схватку за его расположение.

Бороться, к слову, девушки будут за 51-летнего совладельца и основателя нескольких инвестиционных фондов. Правда, выбирать жену себе будет не сам он, а его дети. Авторы проекта обещают слезы и откровения, разоблачения и незабываемые свидания.