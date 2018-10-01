2018-10-01T20:55:44+03:00
Звезды

Волгоградский горчичный фестиваль попал в «пятерку» лучших мероприятия России

Уже в четвертый раз в музее «Старая Сарепта» устраивают это праздник
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фестиваль «Сарепта — горчичная столица» проходит в Волгограде уже в четвертый раз. Устраивают его в историческом месте, там где, собственно зародилось горчичное дело в наших краях - в «Старой Сарепте». Нынче музей с одноименным названием устраивает такой праздник. И этот фестиваль получил такую популярность, что вошел в «пятерку» мероприятий страны, которые проводились в эти выходные, по данным аналитического агентства «ТурСтат».

Как поведали «КП-Волгоград» в региональном управлении культуры, фестиваль собрал гостей разных возрастов. Здесь было много интересного и для маленьких посетителей, и для взрослых: можно было заглянуть в русскую избу, калмыцкую кибитку и немецкий дом, и сравнить их; можно было испечь горчичную птицу счастья, и даже погадать на горчичных зернах. А еще рукодельницы устроили мастер-классы по декупажу, а для самых активных устроили квест «Подземелье алхимика» и «Горчичные древности».

На фестивале работали тематические площадки по интересам; «Горчичное застолье», «Горчичное королевство» «Горчица вчера и сегодня».

И все это сопровождалось музыкой и танцами от ведущих коллективов Волгограда и области.

Кстати, музей «Старая Сарепта» в 2018-м уже посетили около 186 тысяч человек. Реализовано более масштабных 10 проектов. И это не предел.

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