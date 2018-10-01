2018-10-01T19:27:21+03:00
Общество

Облздрав о просьбе с Поля чудес: Рентгентаппарат в поликлинику №4 Волгограда закупим

До конца 2018-го в травмпункте сделают ремонт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта поликлиники №4 Волгограда.Фото с сайта поликлиники №4 Волгограда.
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До конца 2018-го года планируется обновить оборудование в ряде больниц Волгограда, в том числе и купить рентгенаппарат в поликлинику №4. Такой ответ последовал от комитета здравоохранения Волгоградской области после того, как медик рентгенотделения этой поликлиники Валентина Нелипа на передаче «Поле чудес» на всю страну рассказала, что про обшарпанные стены в ее кабинете и про «стреляющий» рентгенаппарат, а Якубович перенаправил просьбу губернатору региона Андрею Бочарову.

- С начала 2018 года в поликлинику №4 купили медоборудования более, чем на два миллиона рублей, - отчитались в облздраве. - В плановом режиме планируется дальнейшая закупка оборудования, в том числе рентгенаппарата в травмпункт. Кроме того, в данной поликлинике уже сделали текущий ремонт кабинетов, регистратуры трампункта, коридора трампункта (ремонт стен, потолков и пола), заменили оконные блоки, двери, сантехнику и электропроводку, провели ремонт кабинетов, коридоров этажей (в здании по улице Елецкая,9), купили новую современную медицинскую мебель.

До конца этого года власти региона обещают отремонтировать еще помещения травмпункта, расположенного по адресу Академическая,14, а также холл в поликлинике по улице Елецкая,9.

Кстати, Валентина Нелипа продолжает работать в поликлинике №4.

А в облздраве добавляют, что всего в 2018-м в медучреждения Волгоградской области поступило более1700 единиц оборудования на сумму более 120-ти миллионов рублей.

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