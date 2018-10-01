У волгоградских стариков пенсия за год выросла на восемь процентов

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-01T17:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Интересную статистику подготовили сотрудники Волгоградстата к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Оказывается Волгоградская область скоро сможет претендовать за звание «самого пенсионного региона», потому что на данный момент у нас уже каждый четвертый житель - пенсионер. А если точнее: из 2,5 миллионов волгоградцев 652 тысячи человек уже пенсионеры (23,3% жителей области - старше 60-ти лет). За год их численность выросла на 4,4 тысячи или на 0,7%. При этом каждый пятый из них продолжает работать. Хотя, судя, по той же статистике, наши пенсионеры не самые бедные. Так, Волгоградстат уверяет, что за год у волгоградских пенсионеров пенсия выросла аж на 8% и составляет 13265 рублей (пенсия по старости). И это аж в 1,8 раз больше, чем прожиточный минимум пенсионера по стране.

А еще наши пенсионеры, кто б сомневался, - активные долгожители. Если в 2013-м число волгоградцев, которым перевалило за 90 лет, было 6,2 тысячи, то на начало 2018-го таких уже 12,4 тысячи человек (в два раза больше). 275 волгоградцев перешагнули столетний рубеж.

В подтверждение их активности приводят такие данные: 17,4% волгоградцев старше 55 лет и 9,6% старше 60-ти лет легко пользуются интернетом. Они даже свадьбы гуляют: 2017-м 278 женщин и 474 мужчины официально вступили в брак. Одна беда - волгоградок старше 60-ти у нас в 1,8 раз больше, чем волгоградцев (на 1000 мужчин приходится 1795 женщин).