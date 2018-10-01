2018-10-01T17:19:48+03:00
Общество

Зампред «Молодой гвардии» останется под арестом еще на три недели

Ренату Булатову продлили срок содержания под стражей до начала ноября
Сергей ВИКТОРОВ
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В искореженной иномарке погибла целая семьяВ искореженной иномарке погибла целая семьяФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Центральный районный суд Волгограда вынес решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей 22-летнему заместителю волгоградского регионального отделения партии "Молодая Гвардия Единая Россия" Ренату Булатову. Молодой человек обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла целая семья. Dodge Ram, которым управлял Булатов, выехал на полосу встречного движения и буквально раздавил Honda Accord, в которой ехала на море семья Перчиевых.

Как рассказали «КП-Волгоград» в суде, меру пресечения в виде ареста избрал Среднеахтубинский районный суд 14 августа. Предполагалось, что до 11 октября Ренат Булатов будет находиться в следственном изоляторе, однако его адвокат попытался обжаловать это решение и безуспешно просил заменить содержание под стражей на домашний арест.

1 октября в Центральном районном суде состоялось заседание о продлении Булатову срока содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство органов следствия, продлив Ренату Булатову арест еще на 24 дня – до 4 ноября.

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