В Котельниково молодчик надругался над двумя женщинами и ограбил одну из них

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-01T16:42:28+03:00

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В городе Котельниково передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего мужчины, обвиняемого в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера и грабеже.

Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, 11 августа рано утром пьяный злоумышленник шел из гостей домой. На территории городского парка он встретил 59-летнюю женщину, заговорил с ней, а потом попытался надругаться над женщиной. Она начала кричать, насильник оставил свою жертву и убежал. Но через полчаса снова встретил другую 59-летнюю женщину, надругался над ней, а потом отобрал поясную сумочку и убежал.

Задержали подозреваемого в течение суток. Обе пострадавших опознали налетчика. Он полностью признал свою вину. Уголовное дело сейчас передано в Котельниковский районный суд для рассмотрения по существу.