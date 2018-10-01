Случайность или закономерность: на запад Волгограда вода в краны вернулась раньше срока

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-01T16:25:03+03:00

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«Ух ты, а мне уже воду дали!», «Почему раньше срока? Как так то?», - недоумевали жители Дзержинского района Волгограда, который заранее предупредили об отключении воды на полтора суток с вечера 28 сентября. Все 67 тысяч человек, которые попали в зону ограничения из-за ремонта на водонасосной станции «Самарская», запаслись терпением и готовились услышать долгожданный шум воды в кранах только утром 30 сентября. И вдруг в 10 вечера 29 сентября воду неожиданно дали. В «Концессии водоснабжения» говорят: все благодаря грамотным профессионалам и планомерной работе.

- Наличие собственного учебно-тренировочного полигона «Олимпийский» позволяет рабочим оттачивать мастерство в режиме тренировок, чтобы быстрее и качественнее выполнять сложные операции «на земле». И, конечно же, огромную экономию по времени дает проведенная модернизация водопроводного хозяйства. Все меньше труб неожиданно рассыпается от ветхости при раскопках, все меньше форс-мажоров происходит из-за внезапного отказа старого оборудования, - поясняют в «Концессии водоснабжения».

Помогают им и цифровые технологии, которые позволяют рассчитать точное время открытия каждой задвижки, давление в системе, а значит, избежать гидроударов и воздушных пробок. Длительные отключения воды постепенно в Волгограде уходят в прошлое.