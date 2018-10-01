С 1 октября Волжском перекрыли движение по проспекту Ленина

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-01T15:43:56+03:00

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Две новости для волгоградских и волжских автомобилистов: одна хорошая, вторая - не очень. Хорошая: приступили к активному строительству второго пускового мостового перехода через Волгу в районе поселка Металлург в Волжском. Плохая: из-за этого с 1 октября перекрыли движение по проспекту Ленина в городе-спутнике. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волжского.

Но, как вы понимаете, неудобства временные, и ради блага придется потерпеть. Транспорт на время строительных работ пустят в объезд - по участку новой дороги. Так что не все так плохо.

- Чтобы водители сориентировались в пути следования, на данном участке установили соответствующие дорожные знаки, - уточняют в мэрии Волжского.

Автовладельцев просят учитывать ограничение и заранее планировать маршрут движения.

Еще одна хорошая новость из Волжского коснется пассажиров: с 1 октября изменили расписание на автобусном маршруте №30, который следует с 37-го микрорайона на ТЭЦ-1 - теперь он будет ходить чаще.