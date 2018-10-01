В Волгограде на маршрут №10А добавили два троллейбуса

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-01T15:23:59+03:00

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Троллейбус №10А, который ездит от кольца на улице Землячки до площади Возрождения в Волгограде, никогда пустым не бывает. Его запустили всего полгода назад, и волгоградцы сразу оценили его преимущества: это практически единственный маршрут в городе, который соединяет Краснооктябрьский и Дзержинский районы и следует по Первой продольной магистрали. В мэрии Волгограда подсчитали, что в день этот троллейбус в среднем перевозит почти три тысячи человек. «Если б он еще ходил чаще, вообще было бы замечательно», - часто говорили пассажиры. И власти их услышали. С 1 октября на маршрут добавили еще два троллейбуса. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

Теперь на троллейбусном маршруте №10А работает не восемь, а десять машин. Соответственно сократится и интервал - до 8 минут.

- А с учетом машин, которые следуют маршруту №10 - от площади Куйбышева до улицы Землячки - интервал движения между троллейбусами на этом направлении в будние дни в пиковое время составит привычные 5-7 минут, - уточняют в МУ «Метроэлектротранс».