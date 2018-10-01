Интерактивный музей «Россия - моя история» приглашает волгоградцев на день рождения

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-01T12:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Интерактивный музей «Россия - моя история» в Волгограде 6 октября 2018 отмечает год со дня открытия. По такому случаю устроят праздник с массой интерактивных площадок, игр и мастер-классов, также в программе - квест и концерт. А школьников и студентов-очников в этот день бесплатно пустят и на выставки. Начнется праздник в 11.00. Двери мультимедийного комплекса 6 октября открыты с 10.00 до 20.00 (вход в музей - до 19.15).

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомкультуры, в 11.00 6 октября в лектории ждут любителей шахмат. Здесь пройдут сеансы одновременной игры в шахматы, блиц-турнир, также всем предложат составить шахматные композиции, посвященные историческим событиям. Например, боев на «Острове Людникова».

В полдень в лектории ждут любителей настольных игр, а в холле начнется мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья». В 14 часов стартует викторина «Моя история». Также в музее можно пройти квест «Получи вольную грамоту» и сфотографироваться авторскими куклами. Завершит праздничный день концерт, он начнется в лектории в 17.00.