2018-10-01T12:27:49+03:00
Общество

В Волгограде доцент вуза пошел под суд за взятки

Преподаватель просил по две тысячи рублей за положительную отметку за экзамен по философии
Сергей ВИКТОРОВ
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Мужчину задержали с поличным. Фото: скриншот с оперативного видео ГУ МВД России по Волгоградской областиМужчину задержали с поличным. Фото: скриншот с оперативного видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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Экс-доцент кафедры философии, политологии и права одного из вузов города предстанет перед судом за взятку в значительном размере и служебный подлог. Он требовал от студентов денег за экзамен по философии.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, преподавателя задержали в конце апреля во время весенней сессии у студентов заочного отделения. Третьекурсница, которая к тому же была старостой сразу у двух групп, узнала, что с преподавателем философии можно «договориться», и за две тысячи рублей с человека не сдавать экзамен по этому предмету.

Студенты скинулись в и день экзамена передали преподавателю 34 тысячи рублей и зачетки. Сразу же после получения денег преподавателя задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и оперативники регионального ФСБ.

Сейчас по делу собрано достаточно доказательств. Оно уже передано в Советский районный суд. Во время следствия обвиняемый свою вину не признавал, а ждать приговора будет под домашним арестом.

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