2018-10-01T11:55:08+03:00
Общество

Волгоградцев предупредили о месячной пробке на трассе

Дорожники будут ремонтировать мост через ерик Осинки
Сергей ВИКТОРОВ
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Мост будут ремонтировать почти месяцМост будут ремонтировать почти месяцФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградцы уже привыкли к ставшей практически вечной пробке на трассе Волгоград – Краснослободск. Из-за ремонта дороги в ней можно было простоять несколько часов. Но и с наступлением осени сезон дорожных работ не закончился, а водителей теперь уже вполне официально предупредили о новой пробке.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области, с 1 по 26 октября на трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба дорожники будут ремонтировать деформационные швы на мосту через ерик Осинки в районе хутора Новенький на 14-м километре дороги.

Для качественной работы дорожники разберут одну полосу движения. Транспорт будет ходить по одной полосе движения, а трафик регулироваться светофором. В комитете транспорта предупредили водителей, что в связи с сужением проезжей части на дороге могут образовываться пробки, просят водителей с пониманием отнестись к затруднениям и заранее планировать маршрут объезда.

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