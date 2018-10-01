Под Волгоградом началась пятидневная учебная война

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-01T11:17:19+03:00

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Пять суток кряду на полигоне Прудбой под Волгоградом будет идти учебный бой. Военнослужащие частей и соединений Южного военного округа принимают участие в двустороннем командно-штабном учении.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, личный состав подразделений, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, подняли по тревоге и отправили маршем к местам учений.

На полигоне Прудбой в учениях принимают участие более четырех тысяч солдат и офицеров, задействовано более 500 единиц техники восьмой общевойсковой армии, а также боевая авиация.

Отметим, что учение проводится сразу в семи регионах России, входящих в состав Южного военного округа. Предполагается, что тренировка пройдет с 1 по 8 октября. В рамках командно-штабных учений органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий Южного военного округа, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединения родов войск окружного подчинения будут решать учебно-боевые задачи. В качестве «противника» выступят органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.