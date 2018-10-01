«Мне очень жаль»: волжанин, убивший человека из-за громкой музыки, написал явку с повинной

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-01T11:06:07+03:00

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32-летний житель Волжского, задержанный за убийство из-за громкой музыки, признался в преступлении и написал явку с повинной. Об этом «КП-Волгоград» рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая.

Напомним, преступление, шокировавшее весь Волжский, произошло рано утром 30 сентября. Подозреваемый проснулся в 5 утра от громкой музыки, доносящейся с улицы, и услышал, как его жена делает кому-то замечание. Разозленный тем, что его разбудили, мужчина взял травматический пистолет, спустился на улицу, подошел к машине и без разговоров дважды выстрелил в голову нарушителю спокойствия. Несчастный погиб на месте, а злоумышленник уехал к матери, в Краснооктябрьский район Волгограда. Там его и задержали через несколько часов сотрудники полиции и Росгвардии. Он уже признал свою вину и даже написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается, следствие будет настаивать на аресте подозреваемого в убийстве.