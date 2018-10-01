В Волгограде иномарка протаранила забор «Волгоград Арены»

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-01T10:00:12+03:00

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53-летний владелец японского кроссовера оказался в больнице после того, как его иномарка протаранила забор стадиона «Волгоград Арена».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в воскресенье, в 22:10 в Центральном районе Волгограда. По предварительной информации, 53-летний мужчина ехал по прилегающей к «Волгоград Арене» территории. У бассейна профсоюзов мужчина не справился с управлением и наехал на металлический забор. В результате аварии водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу. Автомобилю также требуется серьезный кузовной ремонт. Причины, по которым иномарка протаранила ограждение, предстоит выяснить сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Всего же за сутки на территории Волгоградской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек оказались