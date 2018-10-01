В поле под Волгоградом фермер погиб в бункере комбайна

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-01T09:03:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава фермерского хозяйства из Дубовского района погиб в бункере собственного комбайна из-за поразительной неосторожности. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 1 октября, на поле близ хутора Бойкие Дворики.

Как сообщает «КП-Волгоград», 49-летний фермер в воскресенье завел комбайн и поехал на поле убирать зерно. В оговоренное время мужчина не вернулся домой, и родственники забили тревогу. Первым делом они поехали на поле, где работал предприниматель. Там стоял комбайн с пустым баком. Когда родственники заглянули в бункер «Нивы», то оторопели – на дне бункера, засыпанное зерном, лежало изуродованное тело фермера.

Выяснилось, что мужчина решил протолкнуть зерно в шнек, остановил комбайн, однако двигатель глушить не стал. В какой-то момент рукав свитера попал в шнек, мужчину затянуло в бункер и буквально перемололо. Смерть наступила от множественных переломов и сильной кровопотери.