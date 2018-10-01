Под Урюпинском заживо сгорел неосторожный курильщик

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-01T08:54:11+03:00

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70-летний мужчина погиб в результате пожара, вспыхнувшего утром воскресенья, 30 сентября, в Урюпинском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в 8:40 воскресенья, 30 сентября. В хуторе Долгий под Урюпинском на улице Победы горел частный дом по всей площади. На месте происшествия работали пожарные расчеты 23-й пожарно-спасательной части. Им потребовалось больше трех часов, чтобы справиться с огнем – полностью дом потушили лишь в 12:05.

В ходе осмотра сгоревшего дома в одной из комнат пожарные нашли тело погибшего 70-летнего хозяина жилища. Специалисты испытательной пожарной лаборатории уже выяснили, что причиной трагедии стала неосторожность погибшего при курении.