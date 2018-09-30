Волжанин застрелил в упор водителя из-за громкой музыки в машине

30 Сент. 23:44 2018-09-30T23:47:40+03:00

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30 сентября утром жители одного из дворов в 14 микрорайоне Волжского были разбужены двумя громкими выстрелами. Возле дома по Ленина, 180 местный житель расстрелял мужчину. Причина – тот слишком громко включил музыку в своей машине.

Убийца – 32-летний волжанин. Он отмечал день рождения сына. Застолье затянулось до утра. Достойно завершить праздник помешала громкая музыка, которая раздавалась из припаркованного возле высотки авто.

Мужчина, может быть, и не заметили ее, если бы не жена. По словам очевидцев, она стала требовать от мужа разобраться с водителем, который мешает ей спать, подзадоривала супруга с балкона, когда тот вместе с другом направился к автомобилю.

Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, с собой мужчина взял травматический пистолет, а его приятель – биту. Волжанин подошел вплотную к водителю и выстрелил два раза в голову без предупреждения. Жертва погибла на месте. После этого он сел в свой Porsche Cayenne и скрылся.

Убийцу нашли в квартире его бабушки. Полицейские и бойцы СОБРа арестовали волжанина. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции и следователи СУ СК по Волгоградской области.

Как пишут в соцсетях волжане, у погибшего остались жена и маленькая дочка. В тот вечер он возвращался от соседа, у которого засиделся до утра.