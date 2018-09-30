«Ротор» в гостях сыграл обидную ничью с «Армавиром» из-за автогола

30 Сент. 20:45 2018-09-30T22:13:36+03:00

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На эту игру на выезде 30 сентября у волгоградских болельщиков были большие надежды. "Армавир" также, как и "Ротор", находится в конце турнирной таблицы. Так что сыграть красиво, да еще и с плюсом были все шансы. Но видимо, это был просто не наш день. После напряженного матча тура Олимп-Первенства ФНЛ завершился счетом 2:2.

Первый тайма начался с заметным преимуществом волгоградцев. Сначала Камиль Муллин уже на второй минуте распечатал ворота соперника. Затем и Артем Попов забил гол в ворота Константина Руденко на 21 минуте. Фанаты, которые приехали вместе с "Ротором", активно поддерживали свою команду. Их барабан заглушал даже местных болельщиков.

Роберт Евдокимов после матча "Армавир" - "Ротор" (2:2).

Но во втором тайме армавирцы собрались и стали показывать неплохую игру. И на 65 минуте Игорь Падерин забил единственный гол от хозяев. "Ротор" играл грамотно, и почти все зрители были уверены – волгоградцы на этот раз выйдут победителями. Попытки соперников действовать жестко заканчивались только желтыми карточками. Но в добавленное время удача покинула команду. Во время атаки хозяев мяч отскочил от руки полузащитника Романа Бугаева - автогол. И "Ротор" уезжает из Армавира с очередной ничьей. Следующая игра состоится на стадионе «Волгоград Арена» с «Краснодар-2» - командой сильной и техничной. Так что 6 октября в 16-00 будем ждать красивой игры.

Кстати, дублеры «Ротора» также играли в это воскресенье, но на несколько часов раньше. И это был очередной разгромный проигрыш. Волгоградцы уступили лидеру турнирной таблицы ПФЛ московскому «Торпедо» 0:3