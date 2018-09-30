2018-09-30T17:51:51+03:00
Общество

В четырех районах Волгограда появятся площадки для мини-футбола, баскетбола и детские городки

Они откроются до конца 2018 года
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде в этом году уже открылись несколько спортивных площадок. На данный момент идет строительство сразу четырех больших многофункциональных комплекса. В Тракторозаводском, Центральном, Советском и Краснооктябрьском районах появятся площадки 40 на 20 метров, где можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, гандбол. Также будет там и детский городок и тренажеры. Все, чтобы провести время интересно и с пользой для людей разных возрастов. На всех объектах сделают специально резиновое покрытие, которое поможет избежать травм и сделает занятие спортом удобным.

На улице Менжинского,15 работы уже близятся в завершению. А вот на Дымченко, 18, проспекте Университетском, 94 и на Хользунова, 23 все еще только в самом разгаре.

Известно, что строительство закончат до конца 2018 года. Заниматься на них можно будет уже весной.

- Финансируются все четыре объекта в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» по проекту благотворительного фонда Елены Исинбаевой с привлечением средств федерального, областного и муниципальных бюджетов, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

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