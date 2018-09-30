Волгоградка продавала диван, а лишилась 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2018-09-30T15:39:02+03:00

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65-летней жительнице Урюпинска позвонили днем в субботу. Женщина на том конце провода представилась покупательницей. Увидела на сайте бесплатных объявлений информацию про замечательный диван, который продает пенсионерка, и очень хочет его купить. Правда, чтобы перевести деньги, нужно совершить ряд манипуляций.

Пожилая женщина поверила звонившей и строго следовала ее инструкциям. За что и поплатилась. Она перевела мошеннице 119 тысяч рублей. Когда бабушка поняла, что ее обманули, то отправилась в полицию. Сейчас известно, что звонили женщина из Перми. По факту возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Сотрудники занимаются поиском аферистки. Но шансов вернуть деньги совсем немного.

В Старополтавском районе жертвой аферистов стала 20-летняя девушка. 29 сентября она выставила на сайт объявление о продаже своего дома. И уже через час ей позвонили. Представилась дама Татьяной Александровной Левиной, которая покупает жилье для дочери. Вариант волгоградки ей очень понравился, поэтому на просит снять объявление, а она переведет ей задаток.

Чтобы деньги оказались у нее на счету, нужен банкомат. В деревне, где жила девушка, его не нашлось. Так что она специально поехала в Стурую Полтавку, где делала точно то, что просила ее собеседница. В итоге с карты пропали все деньги - 48 тысяч рублей. Номер Татьяны Александровны был после этого недоступен.

Волгоградка обратилась в полицию с заявлением.