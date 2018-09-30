У волгоградской школы нашли крупнокалиберный снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-30T15:08:00+03:00

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Опасную и удивительную находку сделали волгоградские коммунальщики на этой неделе. Они восстанавливали порыв на своих тепловых сетях возле школы №62 в Красноармейском районе, когда увидели в земле крупнокалиберный снаряд. Работы тут же остановили, территорию оцепили и сообщили в полицию и военным.

Саперы мотострелковой бригады Южного военного округа были на месте уже через пару часов. Они осторожно изъяли боеприпас. 122-миллиметровый артиллерийский снаряд доставили на полигон «Прудбой», где уничтожили. Так что родители могут без опаски отправлять своих чад в школу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, с начала года саперы обезвредили уже более трех тысяч боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Их еще много остается на территории Волгоградской области, где шли ожесточенные бои за кажду пядь земли.