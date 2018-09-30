2018-09-30T14:15:59+03:00
Происшествия

В Волгограде восьмилетний внук пырнул ножом своего деда

У мальчика психическое заболевание
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину на "скорой" отвезли в больницу №4. Фото: Тат ГаспарянМужчину на "скорой" отвезли в больницу №4. Фото: Тат Гаспарян
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О происшествии стало известно от медиков больницы №4 в Тракторозаводском районе. К ним 29 сентября ближе к вечеру привезли 63-летнего мужчину. У него оказалось ножевое ранение брюшной полости. Кто-то пырнул пенсионера в живот.

Поначалу врачи решили, что это результат нападения хулиганов или недоброжелателя. Но все оказалось гораздо сложней. Волгограде живет в квартире вместе с восьмилетним внуком. Ребенок не ходит в школу, да и во дворе с ребятами не играет. У мальчика тяжелое психиатрическое заболевание.

Как стало известно «КП-Волгоград» от источника в правоохранительных органов, в эту субботу между дедом и внуком произошел конфликт – мальчик не слушался. Разозленный ребенок схватил нож со стола и ударил им родственника.

«Скорую» вызвали остальные члены семьи. Пенсионеру предстоит долгое лечение на больничной койке. Ну а чиновникам предстоит разобраться, опасен ли мальчик для окружающих и могут ли с ним справиться родственники.

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