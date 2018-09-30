Волгоградцев предупреждают о заморозках

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-30T13:53:30+03:00

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Осень в Волгограде как всегда прекрасна. Сентябрь радовал и теплыми деньками и легким утренним морозцем. Так что модницы успели поносить весь свой гардероб. Октябрь же начинается с заморозков. МЧС по Волгоградской области разослал волгоградцам предупреждение – в ночь с 30 сентября на 1 октября в воздухе и на почве ожидается понижение температуры до -2 градусов. Так что дачникам нужно быть начеку: укрыть теплолюбивые растения, позаботиться об урожае, который еще остался на грядках.

Ну а волгоградцам стоит достать теплые осенние вещи, иначе придется морозиться, ожидая общественного транспорта на остановках.

Со вторника синоптики обещают дожди. Температура воздуха поднимется до +22. Но будет все равно некомфортно. Так как ветер ожидается очень сильный: 18 метров в секунду, а порывами и до 22. А к концу недели стобик термометра не будет подниматься выше +11 даже днем.