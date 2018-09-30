Волгоградцы стали реже рожать и чаще умирать

СЕГОДНЯ 12:49 2018-09-30T13:54:31+03:00

Отправиться в роддом за первым или вторым малышом с каждым годом все меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Росстат опубликовал большой отчет о естественном «движении населения» за 8 месяцев этого года. Статистики собрали цифры со всех регионов страны и выдали общую таблицу. Тенденция примерна одна и та же от Калининграда до Дальнего Востока. Не выбивается из общей картины и Волгоградская область.

Как и практически везде у нас в этом году рождаемость ниже, чем в прошлом. 15713 против 18822. Снижение на семь процентов. Причина в основном экономические: неуверенность в завтрашнем дне, низкие доходы. Кстати, на 100 процентах осталась только Еврейская автономная область. И Москва и Санкт-Петербург и даже богатая Тюмень ушли в минус.

А вот смертность, наоборот, подросла. За 8 месяцев 2018 года умерли 22956, что на две сотых процента больше, чем в 2017.

Резко расхотели волгоградцы жениться. Количество браков сократилось на 13 процентов. А вот разводиться стали реже – на пять процентов. В этом году уже успели расторгнуть официальные отношения 6642 человека. Может, решили, что вместе все-таки проще жить.

А вот рекордсменами по разводам стали жители республики Дагестан и Амурской области. У них этот показатель вырос на 21 процент.