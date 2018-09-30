В Волгограде на «зебре» сбили женщину с ребенком
Авария произошла около 12 часов дня 29 сентября в Центральном районе. 35-летний мужчина на «одиннадцатой» двигался в сторону Пархоменко по улице Невской. На перекрестке с Новороссийской он стал поворачивать направо. Почему он решился на маневр, когда было видно, что люди переходят улицу на «зеленый», выясняют сейчас полицейские. Под колеса ВАЗ 2111 попали 27-летняя женщина и пятилетняя девочка. Слава богу, скорость машины была не очень высокой. Так что все живы. Но волгоградке с ребенком предстоит лечение – их на «скорой» забрали врачи.
Водителя же ждет серьезное наказание. Сейчас по факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку.
ГИБДД по Волгоградской области еще раз напоминает автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ошибки за рулем и на дороге приводят с необратимым страшным последствиям.