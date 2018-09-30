2018-09-30T12:09:15+03:00
Происшествия

В Волгограде на «зебре» сбили женщину с ребенком

Они попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Авария произошла около 12 часов дня 29 сентября в Центральном районе. 35-летний мужчина на «одиннадцатой» двигался в сторону Пархоменко по улице Невской. На перекрестке с Новороссийской он стал поворачивать направо. Почему он решился на маневр, когда было видно, что люди переходят улицу на «зеленый», выясняют сейчас полицейские. Под колеса ВАЗ 2111 попали 27-летняя женщина и пятилетняя девочка. Слава богу, скорость машины была не очень высокой. Так что все живы. Но волгоградке с ребенком предстоит лечение – их на «скорой» забрали врачи.

Водителя же ждет серьезное наказание. Сейчас по факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку.

ГИБДД по Волгоградской области еще раз напоминает автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ошибки за рулем и на дороге приводят с необратимым страшным последствиям.

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