Под Волгоградом два подростка на мотоцикле протаранили забор

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-30T11:24:42+03:00

Молодые люди еще не скоро сядут за руль. Фото: Тат Гаспарян

Изменить размер текста: A A

Авария произошла во Фролово 29 сентября вечером. В больнице оказались два 17-летний местных жителя.

Молодые люди решили погонять по райцентру на своем мотоцикле ZONGHEN. Правда, железный конь еще не имел права выезжать на дорогу – он не зарегистрирован в ГИБДД. Но парней это не смутило, как и отсуствие прав в силу малолетнего возраста. Видимо, 17-летнему водителю не хватило опыта вождения и адекватной оценки окружающей действительности: темнота, ямы в асфальте. Он не справился с мотоциклом, и его вынесло на забор.

Удар был сильный. Подростки получили многочисленные травмы. В ближайшее время они точно не сядут за руль.

Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия. Кому принадлежит транспортное средство, почему молодые люди им так свободно воспользовались, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.