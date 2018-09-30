2018-09-30T10:57:32+03:00
Общество

За 2018 год собаки покусали уже больше пяти тысяч волгоградцев

Роспотребнадзор зафиксировал 149 случаев бешенства животных
Екатерина МАЛИНИНА
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Кусают и бродячие псы, и домашние животные.Кусают и бродячие псы, и домашние животные.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Бродячие собаки вечная проблема волгограда. Из года в год их количество не уменьшается. Особенно острая проблема весной и осенью, когда животные наиболее активные. Правда, кусают как дворняги, так и породистые псы, у которых есть хозяева. За 8 месяцев этого года в больницы Волгоградской области обратились 5203 человека. То есть в среднем, каждый день 21 волгоградец становится жертвой животных.

Чаще всего нападают в Волгограде – 2034 случая, в Волжском – 558 случаев, в Камышине 366 случаев, во Фроловском районе – 171 случай, в Среднеахтуюинском районе 160 случаев и в Михаловском районе 149 человек.

К счастью, ни один человек на территории области не заразился бешенством. Почти все, кого укусили собаки или кошки (такие случаи тоже есть), получают серию прививок.

Всего же санитарные врачи волгоградского Роспотребнадзора определили 149 лабораторно подтвержденного бешенства животных. Носителями его являются как дикие твари, так и домашние. Поэтому периодически в разных районах города объявляют карантин по бешенству в ареале обитания зараженного питомца.

А жителям еще раз напоминают. Если вас укусило животное, сразу же обращайтесь к врачу. Бешенство всегда летально.

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