Волгоградские сталкеры заглянули в тоннель уникального Ельшанского коллектора

СЕГОДНЯ 17:48 2018-09-29T17:51:09+03:00

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Сталкеры - бесстрашные люди, они гуляют по развалинам, исследуют заброшенные предприятия и усадьбы, и даже спускаются в подземелье. Как волгоградские ребята из проекта «Тени прошлого», которые решились заглянуть в подземный тоннель Ельшанского коллектора. Почему туда? Да, потому что это, на самом деле уникальное строение. Ну вот где вы еще видели коллектор, вход которого выполнен в виде красивой семиметровой арки, да еще и выполненной в сталинском ампире.

- Надеваем «заброды» и покажем вам, что внутри, - комментирует автор видео Антон Протасов.

Ельшанский коллектор - система протяженностью почти один километр. Начинается арочным участком длиной около 50-ти метров, а вот далее идет тоннель обычного прямоугольного сечение.

Спросите, зачем вход сделан аркой? Ну, во-первых, потому что над входом в коллектор пролегают железнодорожные пути и такая конструкция считается более устойчивая, нежели прямоугольная. Во-вторых, для сталинских строений характерна такая монументальность.

Сам тоннель проходит под жилым комплексом, кое-где глубина воды достигает более метра, поэтому не советуем соваться туда зевакам.