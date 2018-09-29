2018-09-29T17:05:04+03:00
Спорт

Тренера волгоградского «Ротора» оштрафовали на пять тысяч рублей

Роберт Евдокимов поплатится за то, что самовольно вышел на поле
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Для Роберта Евдокимова это уже не первый штраф, но победы команды ему важнее.Для Роберта Евдокимова это уже не первый штраф, но победы команды ему важнее.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза наказала тренера волгоградского «Ротора»: он заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Наказали Роберта Евдомикова за то, что на матче с ФК «Нижний Новгород», который прошел на «Волгоград Арене» 23 сентября, он вышел за пределы технической зоны без разрешения на то судьи.

Видно, тренер волгоградской команды так переживал за игру, что нарушил правила. Но после первой за долгие месяцы победы «Ротора» волгоградцы готовы простить Евдокимову такие маленькие оплошности. Напомним, матч с «Нижним Новгородом» закончился со счетом 2:1 в пользу сине-голубых. Впервые в этом сезоне волгоградская команда смогла забить два гола за игру.

Но рассллабляться волгоградцам нельзя. «Ротор» хоть и поднялся на одну строчку вверх, однако все еще находится в зоне вылета - на 17-м месте турнирной таблицы. 30 сентября у подопечных Евдокимова есть шанс заработать еще три очка в свою копилку. Сине-голубые в рамках 14-го тура Олимп-Первенство ФНЛ встречаются с ФК «Армавир», который спустился на 18-е место и смотрится по игре слабее волгоградцев. Начало матча в 18.00.

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